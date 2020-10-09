В Николаевской области на предоставление стационарной помощи пациентам с COVID-19 законтрактовано 9 больниц. Среди заведений, которые подписали договора с НСЗУ на «ковидные пакеты» наибольшую сумму контракта получил Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней, а именно — 41,5 миллиона гривен.

Об этом сообщили в НСЗУ.

Национальная служба здоровья насчитывает средства в больницы на преодоление пандемии по принципу «деньги за медработниками». Почти 51 тыс гривен в месяц составляет тариф для тестирования дома пациентов с ковид или с подозрением. Эта сумма выделяется на каждую мобильную бригаду, которая работает в медучреждении и выезжает на вызовы. В Николаевской области 61 бригада оказывает помощь больным с ковид (по состоянию на август 2020 года, по отчетам заведений).

К тому же, более 498 тыс. гривен в месяц предусмотрено тарифом на одну медицинскую команду, которая привлечена к стационарному лечению больных ковид. Дополнительно заведения получают еще средства на лекарства для пациентов в критических состояниях.

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Команд специалистов в больнице должно быть не менее 4. В составе каждой по 12 медработников: трое врачей, среди них обязательно анестезиолог, и 9 среднего или младшего медперсонала. Этот тариф предусмотрено на полное обеспечение пациента необходимым лечением и на доплаты к 300% каждому члену команды, который имеет дело с больными ковид.

Почти ежедневно в стране фиксируют новый антирекорд по количеству выявленных случаев заражения в сутки, а посему и нагрузки на больницы растет. В таком случае каждое заведение имеет право расширить количество медицинских команд, подать заявку в НСЗУ и получить больше финансирования.

Кроме того важно равномерно загружать больницы, оказывающие помощь пациентам с COVID-19. А именно четко выстраивать так называемые «маршруты пациентов» и это в ответственности местной власти. Недопустимо, чтобы одни больницы были загружены, а по соседству почти без пациентов.

На сегодня Национальная служба здоровья Украины законтрактовала для оказания помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него

— 25 центров экстренной медицинской помощи,

— 316 медучреждений для предоставления пациентам помощи в стационарных условиях, которые лечат пациентов с COVID-19

— 935 медучреждений, в которых образованы мобильные бригады, которые выезжают к людям с подозрением на COVID-19.

В общем НСЗУ выплатила более 4,8 миллиарда гривен медицинским учреждениям для оказания помощи пациентам с CОVID-19 или с подозрением на него.

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