В январе-феврале 2021 года от налогоплательщиков Николаевщины в бюджеты всех уровней поступило 2,1 миллиарда гривен налоговых платежей. В государственный бюджет поступило 898,4 млн грн, в местные бюджеты — 1,2 млрд гривен. Об этом сообщил и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев.

По его словам, благодаря налогоплательщикам, которые своевременно исполняют свою конституционную обязанность и платят средства в бюджеты всех уровней Николаевской области, налоговая служба стабильно наполняет государственную и местную казну, обеспечивает средствами обязательства государства относительно пенсионных и других социальных выплат.

По объемам поступлений, основными источниками наполнения государственной казны в январе — феврале 2021 года стали: налог на добавленную стоимость — 448,9 млн грн, налог на доходы физических лиц и военный сбор — 360,2 млн грн, налог на прибыль — 54,4 млн гривен.

«Среди приоритетов работы налоговой службы Николаевщины — создание комфортных условий для представителей бизнеса в регионе, предоставление современных сервисных услуг, улучшение взаимодействия налоговой службы и налогоплательщиков. Все эти факторы, в целом, дают возможность бизнесу работать комфортно, получать прозрачные доходы и добросовестно платить налоги», — отметил Дмитрий Прокофьев.