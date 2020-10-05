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Главная страница » Blog » Общество » Более 20 собак породы “друг” нашли новую семью

Более 20 собак породы «друг» нашли новую семью

Более 20 собак породы «друг» нашли новую семью
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Выставка хвостатиков » У счастья нет породы», как и в прошлый раз, прошла очень удивительно. Это океан впечатлений и отличного настроения. Немало николаевцев присоединилось к мероприятию и провели эти замечательные теплые осенние выходные в атмосфере добра и дружбы, — сообщают организаторы выставки КП «Центр защиты животных».

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Фото: КП «Центр защиты животных»

В Николаеве уменьшится количество бездомных собак

У детей и взрослых была возможность пообщаться с четвероногими и найти себе настоящего друга. Ни одно животное не оставило их равнодушными. Более двух десятков были усыновлены и отправились знакомиться с новым домом. Новые хозяева смогут подарить свою любовь, тепло и уют мокрому носику, а взамен получить бесконечное счастье и радость теплыми зимними вечерами.

drug3 683x1024 - Более 20 собак породы
Фото: КП «Центр защиты животных»

В МВД для поиска лиц с COVID-19 хотят задействовать собак

Участники мероприятия получили полезные советы ветврача для новых владельцев животных, выставка игрушек и развлекательная программа.

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Алина Сидорова

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