Выставка хвостатиков » У счастья нет породы», как и в прошлый раз, прошла очень удивительно. Это океан впечатлений и отличного настроения. Немало николаевцев присоединилось к мероприятию и провели эти замечательные теплые осенние выходные в атмосфере добра и дружбы, — сообщают организаторы выставки КП «Центр защиты животных».

Фото: КП «Центр защиты животных»

В Николаеве уменьшится количество бездомных собак

У детей и взрослых была возможность пообщаться с четвероногими и найти себе настоящего друга. Ни одно животное не оставило их равнодушными. Более двух десятков были усыновлены и отправились знакомиться с новым домом. Новые хозяева смогут подарить свою любовь, тепло и уют мокрому носику, а взамен получить бесконечное счастье и радость теплыми зимними вечерами.

Фото: КП «Центр защиты животных»

В МВД для поиска лиц с COVID-19 хотят задействовать собак

Участники мероприятия получили полезные советы ветврача для новых владельцев животных, выставка игрушек и развлекательная программа.