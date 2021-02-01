Более 20 тысяч жителей Николаевщины воспользовались услугами системы БПП региона в 2020 году, среди топ-вопросов -проблемы в сфере семейного, земельного и наследственного права. Об этом сообщили во время публичного отчета Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Николаевской области.

«В большинстве случаев местные жители обращались за получением консультаций и разъяснений, ведь часто для решения правовой проблемы не нужно обращаться в суд, достаточно вовремя обратиться к нужным учреждений или организаций и иметь определенный алгоритм действий. Всего в течение 2020 наши специалисты оказали почти 16 000 юридических консультаций », — отметила директор Регионального центра предоставления БВПП Наталья Гнатуша.

Если говорить о вторичной правовой помощи, предусматривающий представительство в суде, подготовку процессуальных документов и т.п., то в прошлом году такую ​​помощь получили около пяти тысяч человек. В то же время почти в трех тысячах случаев — это защита по уголовным производствам, правовая помощь подозреваемым, обвиняемым, задержанным, арестованным и осужденным. Отмечается, что каждый человек имеет право на защитника с момента задержания, которого может быть предоставлено за счет государства.

Среди прочего, речь шла о результатах внедрения пилотного проекта по восстановительного правосудия для несовершеннолетних. Николаевщина была одной из шести пилотных областей, где в 2019 году приступили к реализации проекта, в 2020 году проект был распространен на всю страну. На протяжении прошлого года 11 несовершеннолетних приняли участие в проектах, из них 8 заключили медиационное соглашение и примирились с потерпевшими.

Отдельно отметили реализацию проекта «Программа «Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины». Как отметила руководительница системы БПП Николаевской области, в последнее время сфера земельного законодательства претерпела существенных изменений. С одной стороны эти изменения открывают перед владельцами сельскохозяйственных угодий новые возможности, с другой — землевладельцы требуют юридической помощи чтобы реализовать и защитить свои права.

«В течение прошлого года юристы системы БПП Николаевщины получили более двух тысяч обращений по земельным вопросам и мы видим, что количество обращений по этой теме стремительно растет, следовательно ключевой задачей является разъяснение гражданам механизмов и процедур, как пользоваться и распоряжаться своей землей», — отметила Н. Гнатуша.

В свою очередь, руководители Николаевского и Вознесенского местных центров по предоставлению БВПП Олег Матвиенко и Петр Гнатюк представили успешные кейсы оказания помощи уязвимым категориям населения, а также практики взаимодействия с органами государственной власти, местного самоуправления и общественными объединениями.

Отметим, что несмотря на карантинные ограничения, связанные с распространением короновирусной инфекции, среди приоритетов остается правопросвитительская работа, однако подавляющее большинство мероприятий теперь осуществляется онлайн. Юристы системы БПП совместно с партнерами проводят вебинары и записывают видеоролики, охватывающие различные сферы права. Соответствующие записи можно посмотреть на официальных страницах Регионального центра по предоставлению БВПП в Николаевской области, а также Николаевского и Вознесенского местных центров по предоставлению БВПП.