В суд направлено обвинительное заключение в отношении главного государственного ревизора-инспектора одного из отделов ГУ ГФС в Николаевской области. Об этом сообщили в ТУ ГБР в г. Николаеве.

Установлено, что чиновница ненадлежащим выполняла свои служебные обязанности во время проведения камеральной проверки налоговой декларации по НДС, представленной обществом с ограниченной ответственностью, а именно не приняла меры по проверке достоверности указанных в ней сведений, в результате чего государственному бюджету был нанесен ущерб на общую сумму 232 175 гривен.

Таким образом, должностное лицо обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В случае доказательства вины обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.