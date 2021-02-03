С начала эпидемии короновирус был диагностирован у 39181 жителя Николаевской области. На сегодняшний день 28393 человека вылечились, 694 — умерли от последствий COVID-19. Об этом сообщается на сайте УОЗ Николаевской ОГА.

Медики рассказали, что каждый пятый человек после перенесенного COVID-19 сталкивается с последствиями, связанными с психическими здоровьем: тревога, депрессия, проблемы со сном, а также то, что называют brain fog, или туман в голове.

Brain fog проявляется тем, что человеку достаточно сложно четко мыслить и концентрировать внимание. Возникают сложности с запоминанием простых вещей и обработкой информации. Некоторые люди испытывают проблемы с языком и речью, им сложно передавать свои мысли словами.

Депрессия проявляется тем, что человек длительное время (не менее двух недель) чувствует себя подавленно, теряет интерес к занятиям, которые раньше приносили удовольствие, а повседневные дела требуют чрезмерных усилий. Среди симптомов депрессии также невозможность испытывать радость; сонливость или бессонница потеря аппетита низкая самооценка; чувство вины или отчаяния.

Национальная служба здоровья Украины дает советы как помочь себе или близкому человеку с проблемами ментального здоровья после перенесенного COVID.

Поймите и примите факт, что все это — последствия болезни. Эти последствия могут влиять на отношения, ежедневную деятельность и возможность полноценного возвращения на работу или учебу. Помните, что после тяжелой болезни некоторые обыденные вещи могут потребовать больше усилий.

Стройте ежедневно реалистичные цели в соответствии с самочувствие, постепенно повышая вашу активность.

Разбивайте все виды деятельности на отдельные шаги, чтобы не перегружать себя.

Возвращайтесь к исполнению обязанностей на работе медленно.

Двигайтесь и будьте физически активными. Малоподвижность негативно влияет на кровообращение, мозг не получает достаточно кислорода, необходимого для восстановления мыслительного процесса.

Заботьтесь о своих основные потребности — полноценный сон, здоровое питание, режим дня, уход за внешностью и тому подобное.

Поддерживайте социальные контакты, разговор с другими людьми влияет на снижение уровня стресса.

Занимайтесь деятельностью, которая расслабляет и не вызывает усталости. Например, дыхательные упражнения, занятия йогой, прослушивание музыки, чтение и др.

«Иногда проблемы ментального здоровья сложно решить без соответствующего лечения. Поэтому если память и мышление не улучшаются, утомляемость не проходит, возвращение к обычной жизни исключается, нужно обратиться за медицинской помощью к своему семейному врачу, с которым заключена декларация. При необходимости он назначит дополнительные обследования или предоставит электронное направление на консультацию к узкому специалисту», — сказано в сообщении.