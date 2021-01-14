В 2020 году налогоплательщики Николаевщины из своих доходов уплатили в местный бюджет более 5 млрд гривен налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что на 484,1 млн гривен больше, чем в 2019 году.

Увеличение поступлений в местные бюджеты, в частности, налога на доходы физических лиц, происходит благодаря наемным работникам, которые работают легально, что в свою очередь положительно влияет на социально-экономическое развитие территориальных общин Николаевщины. Работодатель, который выплачивает доходы в виде заработной платы, является лицом, ответственным за начисление, содержание и уплату (перечисление) в бюджет НДФЛ.

Налог на доходы физических лиц традиционно считается одним из основных источников наполнения местных бюджетов, поскольку в структуре поступлений в местные бюджеты области он составляет 68,9% общей суммы налоговых поступлений.

Главное управление ГНС в Николаевской области