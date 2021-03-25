Механизм финансовой помощи украинцам, проживающим в регионах «красной» карантинной зоны, предусматривает, что выплаты должны проводиться как из государственного, так и из местного бюджетов. Об этом сообщил у себя на Facebook заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Николаевская ОГА.

По его словам, эта тема стала приоритетной на недавнем подготовительном заседании президиума Конгресса местных и региональных властей.

По состоянию на сейчас, объяснил Тимошенко, речь идет об использовании такого механизма: за счет средств государственного бюджета выплачивается 8000 гривен, за счет местного бюджета — добавляется еще сумма, размер которой должен определить орган местного самоуправления.

Заявки на финансовые выплаты будут приниматься через сервис государственных услуг «Дія». Речь идет прежде всего о поддержке малого бизнеса и наемных работников предприятий, деятельность которых вынужденно приостанавливается.

Людям нужна помощь. Как отметил ранее Президент Владимир Зеленский, в нынешней ситуации очень важна совместная поддержка украинцев со стороны и государственной, и местной власти. Уверен, что центральная власть свои обязательства выполнит. Ждем поддержку лидеров местных общин, — подчеркнул заместитель председателя ОП.

Тимошенко добавил, что в последние недели ВОЗ фиксирует рост заболевания — и, к сожалению, смертности от Covid — во всем мире. Поэтому не исключено, что в Украине количество областей, которые окажутся в красной зоне, будет увеличиваться.

Как известно, в декабре-январе, когда в Украине были усилен ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, помощь из государственного бюджета в размере 8 000 гривен получили почти полмиллиона украинцев. Всего на помощь физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам тогда было потрачено более 3, 6 млрд гривен.

Решения о жестком карантине в Украине пока вводятся по региональному принципу. Их принимает власть каждой области или города, ведь им на месте лучше видно, что происходит. В воскресенье, 21 марта Николаевская региональная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение об усилении карантинных ограничений в пределах «оранжевой зоны», к которой пока отнесена Николаевская область.