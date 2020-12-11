Более полувека на сцене, 30 из них — в русском драматическом театре, более 70 сыгранных ролей. В Николаеве торжественно открыли мемориальную доску народному артисту Украины Виктору Пасечнику.

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Виктор Пасечник родился в 1939 году в Запорожье, а образование актера получил в театральной студии при Киевском театре оперетты. В Николаев переехал в 1965 году. Работал Украинском театре драмы и музыкальной комедии, в областной филармонии, а также театре кукол. А с 1977 г. по 2019 г. — в академическом художественном русском драматическом театре. Там раскрылся многогранный талант Виктора Пасечника. Он сыграл более 70 ролей, каждую из которых пропустил через себя. С 2008 года актер 10 лет не выходил на сцену, но в 85 театральном сезоне он сыграл в пьесах ”Тевье-молочник”, “Поминальная молитва» и “Чисто семейное дело”.

Сердце актера перестало биться в 2019 году. Виктор Пасечник всего год не дожил до своего 80-летия. Увековечить память выдающегося актера — инициатива коллектива русского драмтеатра. Власть идею поддержала.

“Мы введем памятную медаль и премию лучших актерских работ молодого поколения актеров, как передача поколения народного артиста Пасечника”, — отметил директор Николаевского русского драматического театра драма Артем Свистун.

Работу над мемориальной доской поручили николаевскому скульптору, который увековечил в граните память многих известных горожан — заслуженному художнику Украины Ивану Булавицкому.

“50 лет труда на сцене Николаева — это что-то да значит. Поэтому очень здорово, что было принято на сессии такое решение увековечить память Пасечнику Виктору. Мы согласовывали с управлением культуры, с театром. Было два варианта. остановились на вот этом”, — рассказал Иван Булавицкий

Мемориальную доску, выполненную на гранитной плите из искусственных материалов, имитирующих бронзу, установили на доме № 67 по ул. Большой Морской, где художник провел последние 18 лет своей жизни.