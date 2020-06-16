Жену Президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве. Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

«Как сообщалось, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус. Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19, внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести, ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное. Супруга Президента находится в изоляции, под наблюдением врачей», – сказано в сообщении.

Кроме этого в Офисе Президента проинформировали, что проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 у Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.