Сегодня Вторник, 16 июня, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

Больную коронавирусом Елену Зеленскую госпитализировали
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

После долгих обещаний в Малую Корениху снова можно добраться на катере (расписание)

После долгих обещаний в Малую Корениху снова можно добраться на катере (расписание)

Чтобы было на что пить: в Большой Коренихе местный воровал могильные ограды

Чтобы было на что пить: в Большой Коренихе местный воровал могильные ограды

«Місто для людей» или «ДЕЗ» Океан «: в мэрии выясняют, кому должны платить жители Корабельного района

«Місто для людей» или «ДЕЗ» Океан «: в мэрии выясняют, кому должны платить жители Корабельного района

ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме: клиентам звонят с реального номера финучреждения

ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме: клиентам звонят с реального номера финучреждения

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Власть » Больную коронавирусом Елену Зеленскую госпитализировали

Больную коронавирусом Елену Зеленскую госпитализировали

Больную коронавирусом Елену Зеленскую госпитализировали
0

Жену Президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве. Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

«Как сообщалось, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус. Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19, внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести, ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное. Супруга Президента находится в изоляции, под наблюдением врачей», – сказано в сообщении.

Кроме этого  в Офисе Президента проинформировали, что проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 у Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.

Spread the love
  • 79
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Отсутствие питьевых фонтанчиков и раздевалок, антисанитария в туалетах - в Николаеве проверили готовность городских пляжей к приему отдыхающих
Next post Умер Алексей Порошенко

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве будут замерять уровень загрязнения воздуха

В Николаеве будут замерять уровень загрязнения воздуха

Николаевская «Зоря»-«Машпроект» со шведской компанией Phoenix Biopower AB будет создавать экотехнологию электрогенерации

Николаевская «Зоря»-«Машпроект» со шведской компанией Phoenix Biopower AB будет создавать экотехнологию электрогенерации