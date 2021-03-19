17 марта в Николаевское районное управления полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее обманул человек, с которым она познакомилась в сети интернет. По словам заявительницы, в течение некоторого времени она перевела на счет знакомого более 110 000 гривен, чтобы получить ценную посылку из-за границы, однако осталась ни с чем.

Также жертвой мошенников стала еще одна жительница областного центра. Пенсионерка отдала неизвестному мужчине, который представился следователем, 103 тысячи гривен и 1200 долларов США за спасение сестры, которая якобы стала виновницей ДТП с пострадавшим.

Следователями по указанным фактам проводятся расследования уголовных производств, начатых по ч.ч. 1 и 2 ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Санкции статей предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет.

Продолжаются розыскные мероприятия, направленные на установление и за содержание аферистов.