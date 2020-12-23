В Николаеве состоялась III внеочередная сессия облсовета. В повестке дня было около 40 вопросов, одним из главных — принятие бюджета на 2021 год.

Согласно документу, доходная часть бюджета в следующем году составит 2 619 200 000 гривен, расходы — 2 611 200 000 гривен.

Из них 1,14 млрд гривен направят на сферу образования, в том числе государственную субвенцию — более 336 миллионов гривен. На охрану здоровья планируют потратить почти 166 миллионов гривен, на соцзащиту — более 241 миллиона, культуру — около 171 миллиона, спорт — 72,6 миллиона гривен.

Заседание длилось больше 6 часов. За это время собрание также успело рассмотреть новую Стратегию развития области до 2027 года, принять новые областные программы, которые касаются покупки жилья детям-сиротам, защиты прав детей, социальной защиты населения, образования, книгоиздательства, охраны здоровья и окружающей среды. Кроме того, депутаты внесли изменения в еще действующие программы по развитию дорог области, коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» и т.д.