19 февраля в 14:21 на линию «101» сообщили о пожаре в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Знаменский, что в Корабельном районе г. Николаева. По адресу направлены два отделения 5 государственной пожарно-спасательной части. На месте определили, что причиной пожара стала подгоревшая еда плите. Пожарные вынесли пострадавшего владельца 1976 г.р. из дома и сразу же передали медикам. В дальнейшем его госпитализировали.

Во второй раз, в 19:15, николаевские чрезвычайники (отделение 2, 3 ГПСЧ на автоцистернах, автолестницей от 4 ГПСЧ и дежурная смена оперативно координационного центра ГУ) отправились на тушение пожара на ул. Киевской в ​​Заводском районе. Здесь, как и в первом случае, о запахе дыма из дома сообщили соседи. Горела квартира на седьмом этаже. На месте установлено, что вследствие неосторожности при курении хозяином, загорелся диван в комнате. Сотрудниками ГСЧС спасен мужчина 1958 г.р., который находился внутри и передан медикам для осмотра и оказания необходимой помощи. В 19:28 пожар площадью 2 кв. м локализовали, 19:32 — ликвидировали, не допустив распространения на смежные комнаты и квартиры граждан.

Фото ГУ ГСЧС Николаевской области

Всего на двух пожарах от ГСЧС привлекалось 6 единиц техники, 18 человек. Обстоятельства выясняли сотрудники полиции.

19 февраля в 6:15 в Службу спасения по телефону «101» сообщили о пожаре автомобиля на ул. Садовая с. Дорошовка Вознесенского района. На место были направлены два отделения 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию стало известно, что горит Opel Omega. С помощью пожарного ствола в 06:48 спасатели локализовали пожар на площади 4 кв. м и 6:57 — ликвидирован. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Фото ГУ ГСЧС Николаевской области

Фото ГУ ГСЧС Николаевской области

В тот же день, в 13:19, на спецлинию «101» сообщили о пожаре Ford Tranzit на ул. Школьная с. Березки Кривоозерского района. Транспортное средство находилось на территории частного домовладения рядом с жилыми домами, поэтому была угроза распространения огня. По вызову было направлено отделение 18 ГСЧС. В 13:47 пожар на площади 6 кв. м локализовали и в 14:01 — ликвидировали. По предварительным данным причиной возникновения пожара стало короткое замыкание электропроводки. В общем работали 3 единицы техники и 11 человек.

21 февраля 3:14 в Службу спасения по номеру «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома на ул. Полевая г. Новый Буг. Спасателям позвонили соседи.

Фото ГУ ГСЧС Николаевской области

На место вызова направлены два отделения 20 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию пожарные провели оперативную разведку, в ходе которой в одной из комнат обнаружили тело женщины, 1967 г.р. Оперативными действиями пожар в 03:30 локализован и в 03:50 ликвидирован на площади 40 м кв. На месте работало 2 единицы техники и 6 человек. Дополнительно привлекалась сотрудники полиции, аварийная бригада Новобугского филиала ОАО «Николаевоблэнерго» и «Николаевгаз».

21 февраля, в 8:01 по экстренному номеру «101» соседи сообщили о пожаре частного жилого дома на ул. Бугского полка г. Новый Буг.

По указанному адресу прибыли два отделения 20 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В ходе оперативной разведки, в одной из комнат, пожарные обнаружили тело погибшей женщины 1957 г.р. В 10:25 пожар локализован, в 10:45 — ликвидирован на площади 80 кв. м, ее причина устанавливается. Стоит отметить, что за минувшие сутки на ул. Полевой г. Новый Буг огонь также забрал жизни гражданки 1967 г.р.

Фото ГУ ГСЧС Николаевской области

Позже, в 09:50, спасатели 21 ГПСЧ выехали по вызову на ул. Центральную с. Гурьевка Константиновской объединенной территориальной общины. Горел дом на площади 50 кв. м, обошлось без жертв. В 10:25 пожар кровли и перекрытия локализовали, в 10:45 — ликвидирован.

Фото ГУ ГСЧС Николаевской области

По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электросети. От ГСЧС к тушению привлекались 3 единицы техники, 11 человек, также работали сотрудники правоохранительных органов, медики, аварийные бригады «Николаевгаз», «Николаевоблэнерго».