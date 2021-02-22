19 февраля в 14:21 на линию «101» сообщили о пожаре в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Знаменский, что в Корабельном районе г. Николаева. По адресу направлены два отделения 5 государственной пожарно-спасательной части. На месте определили, что причиной пожара стала подгоревшая еда плите. Пожарные вынесли пострадавшего владельца 1976 г.р. из дома и сразу же передали медикам. В дальнейшем его госпитализировали.
Во второй раз, в 19:15, николаевские чрезвычайники (отделение 2, 3 ГПСЧ на автоцистернах, автолестницей от 4 ГПСЧ и дежурная смена оперативно координационного центра ГУ) отправились на тушение пожара на ул. Киевской в Заводском районе. Здесь, как и в первом случае, о запахе дыма из дома сообщили соседи. Горела квартира на седьмом этаже. На месте установлено, что вследствие неосторожности при курении хозяином, загорелся диван в комнате. Сотрудниками ГСЧС спасен мужчина 1958 г.р., который находился внутри и передан медикам для осмотра и оказания необходимой помощи. В 19:28 пожар площадью 2 кв. м локализовали, 19:32 — ликвидировали, не допустив распространения на смежные комнаты и квартиры граждан.
Всего на двух пожарах от ГСЧС привлекалось 6 единиц техники, 18 человек. Обстоятельства выясняли сотрудники полиции.
19 февраля в 6:15 в Службу спасения по телефону «101» сообщили о пожаре автомобиля на ул. Садовая с. Дорошовка Вознесенского района. На место были направлены два отделения 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию стало известно, что горит Opel Omega. С помощью пожарного ствола в 06:48 спасатели локализовали пожар на площади 4 кв. м и 6:57 — ликвидирован. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
В тот же день, в 13:19, на спецлинию «101» сообщили о пожаре Ford Tranzit на ул. Школьная с. Березки Кривоозерского района. Транспортное средство находилось на территории частного домовладения рядом с жилыми домами, поэтому была угроза распространения огня. По вызову было направлено отделение 18 ГСЧС. В 13:47 пожар на площади 6 кв. м локализовали и в 14:01 — ликвидировали. По предварительным данным причиной возникновения пожара стало короткое замыкание электропроводки. В общем работали 3 единицы техники и 11 человек.
21 февраля 3:14 в Службу спасения по номеру «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома на ул. Полевая г. Новый Буг. Спасателям позвонили соседи.
На место вызова направлены два отделения 20 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию пожарные провели оперативную разведку, в ходе которой в одной из комнат обнаружили тело женщины, 1967 г.р. Оперативными действиями пожар в 03:30 локализован и в 03:50 ликвидирован на площади 40 м кв. На месте работало 2 единицы техники и 6 человек. Дополнительно привлекалась сотрудники полиции, аварийная бригада Новобугского филиала ОАО «Николаевоблэнерго» и «Николаевгаз».
21 февраля, в 8:01 по экстренному номеру «101» соседи сообщили о пожаре частного жилого дома на ул. Бугского полка г. Новый Буг.
По указанному адресу прибыли два отделения 20 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В ходе оперативной разведки, в одной из комнат, пожарные обнаружили тело погибшей женщины 1957 г.р. В 10:25 пожар локализован, в 10:45 — ликвидирован на площади 80 кв. м, ее причина устанавливается. Стоит отметить, что за минувшие сутки на ул. Полевой г. Новый Буг огонь также забрал жизни гражданки 1967 г.р.
Позже, в 09:50, спасатели 21 ГПСЧ выехали по вызову на ул. Центральную с. Гурьевка Константиновской объединенной территориальной общины. Горел дом на площади 50 кв. м, обошлось без жертв. В 10:25 пожар кровли и перекрытия локализовали, в 10:45 — ликвидирован.
По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электросети. От ГСЧС к тушению привлекались 3 единицы техники, 11 человек, также работали сотрудники правоохранительных органов, медики, аварийные бригады «Николаевгаз», «Николаевоблэнерго».
124