На Николаевщине возобновились факты мошеннических телефонных звонков будто-то бы от имени должностных лиц Главного управления ГНС в Николаевской области.

Об этом сообщил и.о. начальника ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев.

По его словам, аферисты через телефонные звонки и смс-сообщения требуют от субъектов хозяйственной деятельности перечислить средства на специально открытый счет с целью «решения» проблемных вопросов.

Главное управление ГНС в Николаевской области просит налогоплательщиков быть внимательными: в случае поступления звонков от имени руководства и работников Главного управления ГНС в Николаевской области с целью получения средств или выдвижения других незаконных требований следует сразу сообщать об этом по телефону 50-19-13, на электронные почтовые ящики, по адресам: mk.anticor@tax.gov.ua, mk.chief.anticor@tax.gov.ua или лично по адресу: г. Николаев, ул. Лягина, 6. Также, о подобных случаях мошенничества сообщайте в Главное управление Национальной полиции в Николаевской области по телефону: 102.

— Следует отметить, что работники налоговой службы Николаевщины при выполнении функциональных полномочий четко придерживаются требований действующего законодательства Украины, не обращаются к субъектам хозяйственной деятельности с подобными «требованиями» и «предложениями» и действуют исключительно в правовом поле, — сказано а сообщении.