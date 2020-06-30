Бухгалтера коммунального предприятия «Николаевский областной дом ребенка» подозревают в присвоении бюджетных средств, совершенного повторно (ч.1, ч.3 ст.191 УК Украины, предусматривает лишения свободы до 4 лет). Делом занимается Николаевская местная прокуратура №1.

По версии следствия, должностное лицо, в период с октября 2019 по март 2020 года, злоупотребляя служебным положением, присвоила бюджетные средства — заработную плату работников учреждения на общую сумму более 105 тыс грн.

В ходе расследования установлено шесть эпизодов преступной деятельности указанного лица. В апреле этого года главному бухгалтеру Николаевского областного детского дома уже было сообщено о подозрении в завладении 700 тыс гривен бюджетных средств. Расследование продолжается.