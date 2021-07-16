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Быть или не быть. Ответ на этот вопрос сегодня даст апелляционный суд Николаева

dsc 5537 1 - Быть или не быть. Ответ на этот вопрос сегодня даст апелляционный суд Николаева
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С утра пятницы около тысячи рабочих Николаевского глиноземного завода митингуют под Апелляционным судом в Николаеве. По их мнению, от решения суда будет завесить будет работать завод или нет.

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Ранее Заводской районный суд под председательством судьи Ирины Бобровой удовлетворил иск общественной организации «Стоп шлам», которая требовала взыскать с завода 9200000000 грн. в виде компенсации морального ущерба 1279 ее членам. При этом «активисты» ссылались на проводимую в Киеве по их заказу не экологическую, а психологическую экспертизу, в которой фигурирует именно эта сумма.

20210716 090043 - Быть или не быть. Ответ на этот вопрос сегодня даст апелляционный суд Николаева

Это решение адвокатами НГЗ обжаловано в апелляционном суде. Также по жалобе юристов предприятия Министерство юстиции отозвало у экспертов, давших фейковый вывод, свидетельства и привлекло их к дисциплинарной ответственности. Экспертиза проводилась без каких-либо разговоров с «потерпевшими». Министр юстиции Денис Малюська назвал экспертизу незаконной, указав что:

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«Оценка проводилась на основании распечаток из Интернета и копий разрешительных документов без исследования сведений о психологически значимых фактов в нарушение установленных методик и здравого смысла».

Несмотря на абсурдность ситуации, судья Боброва не только приняла эту экспертизу в качестве основного доказательства по делу, но и отказалась вызвать в суд «пострадавших» от действий НГЗ.

Ранее, расследование, проведенное журналистами, установило, что николаевцев записывали в «Стоп шлам» без их ведома, а также вводя в заблуждение.

Представители завода считают это спланированной рейдерской атакой с участием подконтрольных рейдерам «активистов», «экологов», экспертов, выдали «нужную» экспертизу и суда, просто игнорируют закон и здравый смысл.

Кстати, со стороны «Стоп Шлам» суду пришли не «тысячи пострадавших», а всего около 30-ти татуированных парней, которые даже не знают где находится НГЗ и не смогли объяснить свои требования.

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Алексей Медведь, председатель профсоюза НГЗ с возмущением говорит о том, что:

Взыскание такой суммы — это фактически смерть завода! Без работы и денег на жизнь останется 10000 человек: работники, члены их семей. Лжеэкологи и активисты из Киева, которых они наняли, ставят под угрозу одно из последних работающих промышленных предприятий Николаевщины, которое одних только налогов платит больше 500 млн грн. на год. Они покричат и поедут в Киев, а людям где работать ?!

dsc 5547 1024x678 - Быть или не быть. Ответ на этот вопрос сегодня даст апелляционный суд Николаева

Оксана Карпенко, начальник юридического отдела НГЗ напоминает, что:

В суде первой инстанции мы предоставили доказательства того, что в качестве потерпевших указаны несуществующие люди, но эти доказательства проигнорированы судьей, мы показали акты экологических проверок, их также не приняли во внимание. Уже даже Министерство Юстиции назвало экспертизу незаконной, но первая инстанция была глухая и слепая, теперь надеемся на апелляцию.

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Если экорейдеры сумеют добиться своего, то это будет означать арест всего имущества предприятия, в том числе денежных средств завода. Учитывая огромный размер суммы, станет невозможной выплата заработной платы работникам, а производство окажется под угрозой закрытия.

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Сергей Шелест

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