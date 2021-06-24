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Главная страница » Blog » Криминал » Бывшего руководителя Николаевского облавтодора обвиняют в присвоении денег

Бывшего руководителя Николаевского облавтодора обвиняют в присвоении денег

2020 07 02 bank - Бывшего руководителя Николаевского облавтодора обвиняют в присвоении денег
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Правоохранители сообщили о подозрении бывшему исполняющему обязанности начальника одного из филиалов государственного предприятия «Николаевский облавтодор» по факту злоупотребления полномочиями с целью получения личной выгоды, причинившее предприятию существенный вред. Об этом сообщают в ГУНП Николаевской области.

Установлено, что экс-чиновник, вопреки интересам предприятия, единолично заключил с частным предприятием недействительный договор о передаче в долгосрочную аренду техники государственного предприятия, вверенной ему. Технику чиновник незаконно передал частному предприятию, деньги от сделки получил, однако ни в кассу, ни на расчетные счета, госпредприятия не внес, распорядившись ими по своему усмотрению.

Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 364-1 УК Украины «Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы», продолжается, проводятся спланированные следственные и процессуальные действия. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

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Алина Сидорова

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