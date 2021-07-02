Городские власти планируют открыть отделение Центра административных услуг в Корабельном районе. Об этом рассказал вице-мэр Виталий Луков во время брифинга. Такое решение было принято после того, как городские власти изучили опыт работы ЦПАУ в других городах Украины и пришли к выводу, что удобнее будет, когда в каждом районе города появится свой центр админуслуг.
С целью улучшения работы и из-за многочисленных жалоб николаевцев на работу центра админуслуг, городские власти изучила опыт работы ЦПАУ в других городах Украины, в частности в Виннице, и сделали определенные выводы.
По возвращении в Николаев было решено открыть отдельный ЦПАУ в одном из самых отдаленных — Корабельном районе. Как отметил Виталий Луков, это должно уменьшить очереди и ускорить работу центра админуслуг, расположенного в здании горисполкома. А главное — избавить от необходимости жителей Корабельного ехать через весь город.
Приблизительной даты, когда откроется Центр админуслуг в Корабельном районе, в горисполкоме пока не называют.
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