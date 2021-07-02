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Центр админуслуг в Корабельном районе планируют открыть городские власти

korabelnaja administracija - Центр админуслуг в Корабельном районе планируют открыть городские власти
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Городские власти планируют открыть отделение Центра административных услуг в Корабельном районе. Об этом рассказал вице-мэр Виталий Луков во время брифинга. Такое решение было принято после того, как городские власти изучили опыт работы ЦПАУ в других городах Украины и пришли к выводу, что удобнее будет, когда в каждом районе города появится свой центр админуслуг.

сюжет ТРК Сатурн

С целью улучшения работы и из-за многочисленных жалоб николаевцев на работу центра админуслуг, городские власти изучила опыт работы ЦПАУ в других городах Украины, в частности в Виннице, и сделали определенные выводы.

Во-первых, в Виннице гораздо больше работников, ЦПАУ гораздо больше, город гораздо меньше. В Виннице распределенная нагрузка, не в центральном ЦПАУ предоставляются основные услуги, — сообщил Виталий Луков.

По возвращении в Николаев было решено открыть отдельный ЦПАУ в одном из самых отдаленных — Корабельном районе. Как отметил Виталий Луков, это должно уменьшить очереди и ускорить работу центра админуслуг, расположенного в здании горисполкома. А главное — избавить от необходимости жителей Корабельного ехать через весь город.

Уже заказали проект, в Корабельном районе будет реконструкция части помещения Корабельной администрации с оборудованием там современного ЦПАУ и выделением рабочих мест для регистраторов физических / юридических лиц, регистраторов имущества. Для того, чтобы ту часть города не направлять сюда, к центральному офиса, — добавил вице-мэр.

Приблизительной даты, когда откроется Центр админуслуг в Корабельном районе, в горисполкоме пока не называют.

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Алина Сидорова

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