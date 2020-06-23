25 июня в связи со строительством дюкера через реку Южный Буг для подведения воды в микрорайон Варваровка «МКП» Николаевводоканал «отключит воду в Центральном районе Николаева.

В Николаеве за деньги Европейского инвестиционного банка обновят систему водоснабжения

Воды не будет с 9.00 до 18.00 по адресам:

ул. Большая Морская (нечетная сторона) от Варвивського моста до ул. Никольская;

ул. Большая Морская (нечетная сторона) от Варвивського моста до ул. Никольская; ул. Никольская (четная сторона) от Спасского спуска до ул. Большая Морская;

ул. Никольская (четная сторона) от Спасского спуска до ул. Большая Морская; Бугский бульвар;

Бугский бульвар; ул. Террасная;

ул. Террасная; ул. Мостостроителей