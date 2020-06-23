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2 - Центр Николаева снова останется без воды
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Главная страница » Blog » Власть » Центр Николаева снова останется без воды

Центр Николаева снова останется без воды

Центр Николаева снова останется без воды
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25 июня в связи со строительством дюкера через реку Южный Буг для подведения воды в микрорайон Варваровка «МКП» Николаевводоканал «отключит воду в Центральном районе Николаева.

В Николаеве за деньги Европейского инвестиционного банка обновят систему водоснабжения

Воды не будет с 9.00 до 18.00 по адресам:

  • ул. Большая Морская (нечетная сторона) от Варвивського моста до ул. Никольская;
  • ул. Никольская (четная сторона) от Спасского спуска до ул. Большая Морская;
  • Бугский бульвар;
  • ул. Террасная;
  • ул. Мостостроителей
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Алина Сидорова

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