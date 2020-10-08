

Из-за случаев заболеваний COVID-19 среди работников Центра обслуживания клиентов АО «Николаевгаз» на Никольской, 25-А, с 7 октября Центр обслуживания клиентов АО «Николаевгаз» полностью закрыт на карантин. Об этом сообщают в пресс-службе предприятия.

С целью предотвращения распространения пандемии и чтобы сократить риски заболевания, прием клиентов в Центре обслуживания не осуществляется! Напоминаем, что с помощью онлайн-сервисов потребители газа могут получить информацию по своим лицевым счетам, передать показания счетчиков, осуществить оплату за услуги распределения газа. Также в помощь станет страница «Николаевгаза» в соцсети ФБ. Обращаем внимание, что передавать показания газовых счетчиков необходимо с 1 по 5 число месяца, а оплачивать доставку газа — до 20 числа текущего месяца, в котором получаете услугу. Берегите себя и близких, — говорится в сообщении.

Потребители газа могут получить консультацию по газовым вопросам только в дистанционной форме — позвонив по телефонам Контактного центра по тел. (0512) 777-104 или (067) 65-70-104 или воспользовавшись онлайн-сервисами:

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