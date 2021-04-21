16 апреля в столичном ЦСК ВСУ командными соревнованиями завершился чемпионат Украины по фехтованию на саблях. Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины.

«Золото» среди женщин завоевали представительницы Киева.

В мужском командном первенстве победу праздновали николаевские саблисты. Вицечемпион Украины в индивидуальном зачете Юрий Цап, а также Вячеслав Дзюба, Богдан Боговин и Дмитрий Тишин в напряженном полуфинале одним ударом победили хозяев дорожки (45:44), а затем в поединке за золото заставили сложить оружие Черкассы (45:40), в составе которых вместе с медалистами в личном первенстве Богданом Платоновым и Александром Каракаем фехтовали Станислав Закутный и Антон Лифарь.