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Главная страница » Blog » Спорт » Чемпионат Украины по фехтованию на саблях: в мужском командном первенстве сильнейшей стала команда Николаева

Чемпионат Украины по фехтованию на саблях: в мужском командном первенстве сильнейшей стала команда Николаева

2 1 - Чемпионат Украины по фехтованию на саблях: в мужском командном первенстве сильнейшей стала команда Николаева
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16 апреля в столичном ЦСК ВСУ командными соревнованиями завершился чемпионат Украины по фехтованию на саблях. Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины.

«Золото» среди женщин завоевали представительницы Киева.

В мужском командном первенстве победу праздновали николаевские саблисты. Вицечемпион Украины в индивидуальном зачете Юрий Цап, а также Вячеслав Дзюба, Богдан Боговин и Дмитрий Тишин в напряженном полуфинале одним ударом победили хозяев дорожки (45:44), а затем в поединке за золото заставили сложить оружие Черкассы (45:40), в составе которых вместе с медалистами в личном первенстве Богданом Платоновым и Александром Каракаем фехтовали Станислав Закутный и Антон Лифарь.

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Алина Сидорова

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