Через две-три недели в Украине должно появиться массовое тестирование на COVID-19 с помощью экспресс-тестов на антиген.
Эти экспресс-тесты будут доступны у семейных врачей и мобильных бригад.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью «Украинской правде. Жизнь».
Через две-три недели у нас должно появиться массовое тестирование на низком уровне. Речь о экспресс-тестах на антиген, которые сейчас проходят регистрацию и выходят на серийное производство. У семейного врача и мобильных бригад должны появиться экспресс-тесты на антиген, в которых чувствительность и специфичность почти совпадает с тестами ПЦР «, — рассказал Ляшко.
По его словам, для этих тестов кровь сдавать не нужно. Медики будут брать мазок из носоглотки.
Тот самый мазок забирается из носоглотки, ставится в пробирку, в пробирке происходит реакция, где выделяется РНК. Затем из пробирки жидкость наносится на тест-систему, и тест-система показывает — есть COVID-19, нет, — пояснил Ляшко.
Результат будет известен за 15-30 минут.
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