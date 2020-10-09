Через две-три недели в Украине должно появиться массовое тестирование на COVID-19 с помощью экспресс-тестов на антиген.

Эти экспресс-тесты будут доступны у семейных врачей и мобильных бригад.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью «Украинской правде. Жизнь».

Фото: страница Виктора Ляшко в Facebook

Через две-три недели у нас должно появиться массовое тестирование на низком уровне. Речь о экспресс-тестах на антиген, которые сейчас проходят регистрацию и выходят на серийное производство. У семейного врача и мобильных бригад должны появиться экспресс-тесты на антиген, в которых чувствительность и специфичность почти совпадает с тестами ПЦР «, — рассказал Ляшко.

По его словам, для этих тестов кровь сдавать не нужно. Медики будут брать мазок из носоглотки.

Тот самый мазок забирается из носоглотки, ставится в пробирку, в пробирке происходит реакция, где выделяется РНК. Затем из пробирки жидкость наносится на тест-систему, и тест-система показывает — есть COVID-19, нет, — пояснил Ляшко.

Результат будет известен за 15-30 минут.

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