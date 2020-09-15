С 7 по 12 сентября в Житомире прошел открытый чемпионат НПУ по многоборью полицейских кинологов.

В течение нескольких дней правоохранители вместе со своими четвероногими напарниками соревновались в преодолении полосы препятствий, следовой и поисковой работе, выборке людей и вещей и задержании условных правонарушителей.

Полицию ГУНП в Николаевской области на соревнованиях представляли младший инспектор-кинолог сержант полиции Евгений Хмелинский со служебной собакой — немецкой овчаркой Мэри, которая на чемпионате была самой молодой розыскной собакой.

В результате каждого из этапов чемпионата судьи соревнований определяли лучших. В номинации лучшая выборка ассистента в соревнованиях специальной подготовки розыскных собак открытого чемпионата НПУ по многоборью кинологов Мэри набрала максимальное количество баллов.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области.