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Главная страница » Blog » Спорт » Четвероногая чемпионка: николаевская полицейская овчарка Мэри завоевала первенство на чемпионате в Житомире

Четвероногая чемпионка: николаевская полицейская овчарка Мэри завоевала первенство на чемпионате в Житомире

Четвероногая чемпионка: николаевская полицейская овчарка Мэри завоевала первенство на чемпионате в Житомире
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С 7 по 12 сентября в Житомире прошел открытый чемпионат НПУ по многоборью полицейских кинологов.

В течение нескольких дней правоохранители вместе со своими четвероногими напарниками соревновались в преодолении полосы препятствий, следовой и поисковой работе, выборке людей и вещей и задержании условных правонарушителей.

Полицию ГУНП в Николаевской области на соревнованиях представляли младший инспектор-кинолог сержант полиции Евгений Хмелинский со служебной собакой — немецкой овчаркой Мэри, которая на чемпионате была самой молодой розыскной собакой.

merydog2 756x1024 - Четвероногая чемпионка: николаевская полицейская овчарка Мэри завоевала первенство на чемпионате в Житомире

В результате каждого из этапов чемпионата судьи соревнований определяли лучших. В номинации лучшая выборка ассистента в соревнованиях специальной подготовки розыскных собак открытого чемпионата НПУ по многоборью кинологов Мэри набрала максимальное количество баллов.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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Елена Кораб

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