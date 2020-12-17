Владимир Зеленский назначил президентскую стипендию четырем жительницам Николаева и области. Текст соответствующего Указа размещен на официальном сайте Главы государства.
Все стипендиатки стали победительницами Х Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко.
Их имена:
Анна Александрова, ученица 8 класса Снигиревской гимназии им. Т. Г. Шевченко;
Анастасия Колесник, ученице 5 класса Николаевской гимназии №2;
Ангелина Майорова, ученица 7 класса Николаевского муниципального коллегиума им.В.Д.Чайки;
Анастасия Панна, студентка Николаевского специального колледжа культуры и искусств.
Размер президентской стипендии составляет 2 200 гривен.
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