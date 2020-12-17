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Главная страница » Blog » Общество » Четыре николаевчанки получат президентскую стипендию

Четыре николаевчанки получат президентскую стипендию

Четыре николаевчанки получат президентскую стипендию
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Владимир Зеленский назначил президентскую стипендию четырем жительницам Николаева и области. Текст соответствующего Указа размещен на официальном сайте Главы государства.

Все стипендиатки стали победительницами Х Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко.

Их имена:

Анна Александрова, ученица 8 класса Снигиревской гимназии им. Т. Г. Шевченко;

Анастасия Колесник, ученице 5 класса Николаевской гимназии №2;

Ангелина Майорова, ученица 7 класса Николаевского муниципального коллегиума им.В.Д.Чайки;

Анастасия Панна, студентка Николаевского специального колледжа культуры и искусств.

Размер президентской стипендии составляет 2 200 гривен.

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Алина Сидорова

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