Владимир Зеленский назначил президентскую стипендию четырем жительницам Николаева и области. Текст соответствующего Указа размещен на официальном сайте Главы государства.

Все стипендиатки стали победительницами Х Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко.

Их имена:

Анна Александрова, ученица 8 класса Снигиревской гимназии им. Т. Г. Шевченко;

Анастасия Колесник, ученице 5 класса Николаевской гимназии №2;

Ангелина Майорова, ученица 7 класса Николаевского муниципального коллегиума им.В.Д.Чайки;

Анастасия Панна, студентка Николаевского специального колледжа культуры и искусств.

Размер президентской стипендии составляет 2 200 гривен.