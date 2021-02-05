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Главная страница » Blog » Криминал » Четыре ножевых ранения получил житель Варваровки по дороге домой

Четыре ножевых ранения получил житель Варваровки по дороге домой

Четыре ножевых ранения получил житель Варваровки по дороге домой
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4 февраля около 22:20 в отделение номер 1 Николаевского районного управления полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный нанес ему ножевые ранения. Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что мужчина был ранен, когда возвращался домой. По словам 38-летнего потерпевшего, по дороге возле дома 92 по ул. Одесское шоссе, к нему подбежал неизвестный и нанес четыре ножевых ранения в область спины и руки после чего скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавший был госпитализирован в больницу, где он находится и сейчас.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лицо, причастное к совершению преступления.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Продолжается следствие.

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Людмила Александрова

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