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Главная страница » Blog » Криминал » Чиновник департамента ЖКХ “погорел” на взятке

Чиновник департамента ЖКХ «погорел» на взятке

Чиновник департамента ЖКХ «погорел» на взятке
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Главный специалист управления по контролю за ремонтом, реконструкцией, строительством, газификацией коммунальных объектов и жилья Департамента жилищно — коммунального хозяйства Николаевского городского совета обвиняется в получении взятки в размере 6 тыс гривен. Обвинительный акт направлен в суд, об этом сообщает Прокуратура Николаевской области.

2020 07 02 dgkh1 - Чиновник департамента ЖКХ

По версии следствия, служащий требовал деньги от предпринимателя за не создание искусственных препятствий в подписании актов выполненных работ (1% от стоимости договора).

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Незаконные действия должностного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины, а именно получения неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством.

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Алина Сидорова

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