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Главная страница » Blog » Власть » Чиновников УКСа подозревают в растрате 1 млн гривен

Чиновников УКСа подозревают в растрате 1 млн гривен

Чиновников УКСа подозревают в растрате 1 млн гривен
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Полиция провела ряд обысков в Управлении капитального строительства горсовета и у подрядчиков по фактам растраты должностными лицами бюджетных средств.

В ходе аудиторской проверки, как сообщают в ГУНП Николаевской области, были выявлены факты несоответствия сведений в служебной документации о проведении строительства по ряду объектов с различиями в около 1 миллиона гривен.

Об этом стало известно правоохранителям и по указанным фактам следователи Следственного управления начали уголовное производство. С целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах уголовного преступления отыскания и изъятия документации, которая может иметь значение в расследовании и быть признанной вещественным доказательством, 15 января следователи Следственного управления и спецназовцы при оперативном сопровождении сотрудниками отдела защиты интересов общества и государства ГУНП прибыли с санкциями на обыск в управление капитального строительства Николаевского городского совета, в офисные помещения строительных организаций, по месту жительства руководства фирмы подрядчика, а также чиновников управления.

В результате ряда обысков полицейские изъяли компьютерную технику, денежные средства, бухгалтерскую документацию по использованию бюджетных средств в сфере капитального строительства объектов инфраструктуры города.

Правоохранители проверяют достоверность данных о фактических объемах выполненных строительных работ, которые указаны в отчетной документации, а также была ли завышена стоимость выполненных работ и строительных материалов и оборудования с использованием городского бюджета.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 191 УК «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Изъята документация будет тщательно исследоваться в ходе экспертиз. После проведения соответствующих следственных действий будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

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Алина Сидорова

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