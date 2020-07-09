Сейчас на территории СДЮСШОР по парусному спорту «Областной яхт-клуб» проходит реконструкция спортивных площадок, там устанавливают искусственное покрытие. Рабочие уже успели положить новое шлифованное бетонное покрытие (в т.ч. изоляционные и рабочие швы из экструдированного пенополистирола, вязаную сетку из композитной арматуры), установить стойки ограждения и саму ограду, сделать пандус.

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В соответствии с проектом «Большое строительство», в яхт-клубе должны появятся две мультифункциональных спортивных площадки с искусственным покрытием, а также установлены баскетбольные щиты, ворота для мини-футбола, гандбола и трибуны для зрителей.

Закончить реконструкцию обещают в июле.