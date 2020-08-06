6 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 76 808 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1819 летальных, 42524 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1318 новых случаев. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.

Всего проведено 1116641 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 997 пациентов.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2898 случаев;

Волынская область — 4108 случаев;

Днепропетровская область — 1492 случая;

Донецкая область — 941 случай;

Житомирская область — 2036 случаев;

Закарпатская область — 5539 случаев;

Запорожская область — 890 случаев;

Ивано-Франковская область — 5295 случаев;

Кировоградская область — 713 случаев;

г. Киев — 8992 случая;

Киевская область — 3980 случаев;

Львовская область — 10 420 случаев;

Луганская область — 135 случаев;

Николаевская область — 666 случаев;

Одесская область — 3748 случаев;

Полтавская область — 477 случаев;

Ровенская область — 6538 случаев;

Сумская область — 594 случая;

Тернопольская область — 3177 случаев;

Харьковская область — 4381 случай;

Херсонская область — 242 случая;

Хмельницкая область — 1257 случаев;

Черновицкая область — 6383 случая;

Черкасская область — 969 случаев;

Черниговская область — 937 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 августа 2020 в Центр поступило 1805 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 131 177 сообщений о подозрении на COVID-19.