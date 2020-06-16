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Чтобы было на что пить: в Большой Коренихе местный воровал могильные ограды

Чтобы было на что пить: в Большой Коренихе местный воровал могильные ограды
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В Заводском районе Николаева полицейские задержали вандала, который разрушал могильные ограды на кладбище в Большой Коренихе. Как выяснилось, мужчина ломал ограждения могил, а части конструкций сдавал на металлолом.

Вандалом оказался 40-летний местный житель. За каждый кусок ограждения преступник преступник получал около 30 гривен.
По словам задержанного, он занимался вандализмом, чтобы раздобыть деньги на алкоголь.

За надругательство над могилой мужчине грозит ограничение свободы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы от 4 до 7 лет.

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Алина Сидорова

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