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Главная страница » Blog » Искусство » «Чунцинський экспресс»: николаевцев приглашают на специальный показ киношедевра Вонга Карвая

«Чунцинський экспресс»: николаевцев приглашают на специальный показ киношедевра Вонга Карвая

1 ce 03 - «Чунцинський экспресс»: николаевцев приглашают на специальный показ киношедевра Вонга Карвая
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Николаевцев приглашают на специальный кинопросмотр отреставрированной версии культового фильма «Чунцинський экспресс» режиссера Вонга Карвая. В Николаеве запланирован только один кинопоказ в рамках проекта «Культ кино» от компании «Артхаус Трафик», которая продолжает выпуск мировой киноклассики на экраны украинских кинотеатров.

Картина входит в многие престижные рейтинги, в частности «100 лучших фильмов» по ​​версии журнала Time и «1000 фильмов, которые нужно посмотреть, прежде чем умереть» по версии The Guardian. Рейтинг ленты на сайте Rotten Tomatoes составляет 89% (93% — среди зрителей).

Фильм можно посмотреть во вторник, 3 августа, в 19:45 в кинотеатре MULTIPLEX в ТРЦ «City Center», по адресу: проспект Центральный, 98.

Страна: Гонконг, 1994 Хронометраж: 103 мин. Жанр: комедия. Режиссер: Вонг Карвай. В главных ролях: Бриджит Лин, Тони Люн Чу Вай, Фэй Вон, Такеши Канеширо. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами. Возраст: 16+.

«Чунцинський экспресс» — криминальная романтическая комедия, эталон стиля Вонга Карвая, режиссера киношедевров «Любовное настроение» и «2046». Премьера картины состоялась в 1994 году на Международном кинофестивале в Локарно, где она была номинирована на главный приз — «Золотого леопарда». Специально для продвижения ленты в США Квентин Тарантино в 1995 основал дистрибьюторскую компанию. На предстоящих кинотеатральных показах будет демонстрироваться новейшая 4К-реставрация, созданная под личным контролем Вонга Карвая.

Релиз является продолжением серии киноклассики в украинских кинотеатрах от компании «Артхаус Трафик» в рамках проекта «Культ кино». Платформа MY ART является региональным партнером проекта в Николаеве. Предварительно николаевцы уже посмотрели 2К-реставрацию фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана.

по информации Агентства развития Николаева

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