COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе 8 млн доз вакцины от COVID-19.

Об этом главный санитарный врач страны Виктор Ляшко написал на своей странице в Facebook.

Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно.

Это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран.

Часто получаю вопрос о том, включен в глобального механизма COVAX кандидата в вакцины от производителя Moderna (США). Так, включено. Предварительные результаты исследования этой вакцины отметили 95% эффективности предупреждения развития коронавирусной болезни COVID-19.

Ставим пред собой задачу обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году, как за счет глобальных инициатив, так и за счет государственного бюджета Украины.

Обновление: для тех кто уже разгоняет измену) 20% населения, 8 млн доз и (!!!) 4 млн населения, так как сейчас речь идет о двукратном введения вакцины, — написал Ляшко.