Распространение коронавируса во всем мире уже три недели сокращается, что свидетельствует о том, что его можно контролировать.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что коронавирусом можно управлять. Такое заявление он сделал на брифинге в среду, 3 февраля, на фоне снижения суточного прироста, передает Кorrespondent.ne

Так, Гебрейесус отметил, что третью неделю подряд количество новых случаев COVID-19 во всем мире уменьшается.

«Это свидетельствует о том, что этим вирусом можно управлять. И это показывает, что если мы продолжим применять те же проверенные санитарные мероприятия, сможем предотвратить распространение инфекции и спасти жизни», — сообщил гендиректор ВОЗ.

По его словам, в мире уже наблюдалось снижение заболеваемости и тогда страны слишком быстро снимали ограничения, а люди ослабляли бдительность.

«По мере распространения вакцин жизненно важно, чтобы все мы продолжали принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и других», — добавили в ВОЗ.

По его словам, контроль за распространением вируса спасает жизнь сейчас и будет спасать жизни позже, уменьшая вероятность появления новых вариантов, и это помогает обеспечить эффективность вакцин.