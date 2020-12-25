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Главная страница » Blog » Минздрав » Данные ЦОЗ по COVID-19: заболеваемость в Николаеве немного уменьшилась

Данные ЦОЗ по COVID-19: заболеваемость в Николаеве немного уменьшилась

Данные ЦОЗ по COVID-19: заболеваемость в Николаеве немного уменьшилась
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За последние сутки COVID-19 диагностировали у 312 николаевцев, из них 126 — жители областного центра. Об этом сообщают в Центре общественного здоровья.

От последствий COVID-19 скончались еще 9 николаевцев, всего за время пандемии умерли 483 жителя региона. Выздоровевших за сутки — 547.

Минздрав получит 1,3 млрд гривен на закупку вакцин от Covid-19

По данным Минздрава, на 25 декабря в Украине зафиксировано 11 035 новых случаев заражения COVID-19. По всей стране был госпитализирован 2 739 заболевший, выздоровели — 15 337, еще 186 украинцев скончались от последствий болезни.

COVAX бесплатно даст Украине 8 млн доз вакцины от COVID-19

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Алина Сидорова

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