По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 13 ноября в Украине зафиксировано 11 787 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Госпитализированы — 1587 человек, летальных случаев — 172.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

В Николаевской области за минувшие сутки зарегистрировано 281 новый подтвержденный случай COVID-19, из них сто семьдесят восьмой Николаеве.