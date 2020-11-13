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Главная страница » Blog » Минздрав » COVID-19 снова преодолел предварительную максимальную отметку – почти 12 тыс. новых больных за сутки

COVID-19 снова преодолел предварительную максимальную отметку — почти 12 тыс. новых больных за сутки

COVID-19 снова преодолел предварительную максимальную отметку — почти 12 тыс. новых больных за сутки
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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 13 ноября в Украине зафиксировано 11 787 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Госпитализированы — 1587 человек, летальных случаев — 172.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.

В Николаевской области за минувшие сутки зарегистрировано 281 новый подтвержденный случай COVID-19, из них сто семьдесят восьмой Николаеве.

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Алина Сидорова

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