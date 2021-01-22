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Covid-19 в Николаевской области: 275 заболевших и 513 выздоровевших за сутки

Covid-19 в Николаевской области: 275 заболевших и 513 выздоровевших за сутки
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По состоянию на утро 22 января Украина зарегистрировали 5348 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки выздоровели больше 14 тысяч украинцев. Постепенно уменьшается количество тех, кто продолжает болеть — это чуть больше 232 тысяч граждан. Количество летальных случаев за последние сутки составляет 163. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения.

По словам Максима Степанова, вовремя введенные карантинные мероприятия, в том числе жесткие, которые действуют в Украине с 8 января, помогли достичь поставленной цели — уменьшения количества тяжелобольных с короновирусной инфекцией, и, соответственно, нагрузки на медицинскую систему страны.

Брифинг от 22.11.2021

В Николаевской области каждые сутки в среднем обнаруживают 300 новых случаев заболевания. На утро 22 января в регионе COVID-19 обнаружили еще у 275 жителей. От последствий болезни умерли еще 11 николаевцев, 513 — выздоровели.

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Алина Сидорова

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