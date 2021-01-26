По состоянию на утро 26 января в Украине зарегистрировали 2 779 новых случаев заражения COVID-19, 133 украинца умерли от последствий болезни. Еще 12 538 граждан выздоровели. Активных больных в стране остается чуть больше 209 тысяч. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения.

Уменьшаются и показатели количества случаев, требующих госпитализации. В частности за последние сутки таких зарегистрировали 891.

Положительная динамика прослеживается и в Николаевской области. По состоянию на утро 26 января из COVID-19 обнаружили еще у 30 николаевцев. 5 человек умерли от последствий болезни, выздоровели — 1070 граждан.