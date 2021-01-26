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Главная страница » Blog » Минздрав » COVID-19 в Николаевской области: за сутки 30 новых случаев заболевания и более тысячи выздоровевших

COVID-19 в Николаевской области: за сутки 30 новых случаев заболевания и более тысячи выздоровевших

COVID-19 в Николаевской области: за сутки 30 новых случаев заболевания и более тысячи выздоровевших
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По состоянию на утро 26 января в Украине зарегистрировали 2 779 новых случаев заражения COVID-19, 133 украинца умерли от последствий болезни. Еще 12 538 граждан выздоровели. Активных больных в стране остается чуть больше 209 тысяч. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения.

Уменьшаются и показатели количества случаев, требующих госпитализации. В частности за последние сутки таких зарегистрировали 891.

Положительная динамика прослеживается и в Николаевской области. По состоянию на утро 26 января из COVID-19 обнаружили еще у 30 николаевцев. 5 человек умерли от последствий болезни, выздоровели — 1070 граждан.

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Алина Сидорова

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