За прошедшие сутки Николаевская область стала одной из «лидеров» по заболеваемости COVID-19 — 347 новых случаев. В этом же списке оказались город Киев (851), Запорожская (472), Днепропетровская (303) и Киевская (283) области.

По состоянию на утро 28 декабря всего в Украине зарегистрировано 4385 новых случаев заражения COVID-19. По всей стране были госпитализированы 1588 больных, выздоровели — 7191, еще 75 украинский умерли от последствий болезни.

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Существенное улучшение показателей в Минздраве объясняют сокращение количества обращений в лаборатории для диагностики COVID-19.

Количество образцов, доставленных в лаборатории Минздрава, составляла чуть больше 4 тысяч. Очень сильно упало то, что касается тестирования, доставки образцов в лаборатории. По этому поводу мы дали поручение провести соответствующий селектор, потому что мы расширили категории лиц, которых надо тестировать. Это не только с признаками коронавирусной болезни, это любые респираторные заболевания, люди, которые имели контакты с близкими (заболевшими — ред.), — сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.