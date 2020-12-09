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Главная страница » Blog » Минздрав » COVID-19 в Украине: за сутки 12,5 тысяч человек заболели, 14,5 тысяч выздоровели

COVID-19 в Украине: за сутки 12,5 тысяч человек заболели, 14,5 тысяч выздоровели

COVID-19 в Украине: за сутки 12,5 тысяч человек заболели, 14,5 тысяч выздоровели
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12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 9 декабря. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1281 человек;
  • летальных случаев — 276;
  • выздоровели — 14554 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки — 58 271 (в том числе методом ПЦР — 37822, методом ИФА — 20449).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 845 343 человека;
  • выздоровели — 451 118 человек;
  • летальных случаев — 14 204;
  • проведено ПЦР-тестов — 4876501.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

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Елена Кораб

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