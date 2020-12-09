12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 9 декабря. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1281 человек;

летальных случаев — 276;

выздоровели — 14554 человека;

осуществлено тестирований за сутки — 58 271 (в том числе методом ПЦР — 37822, методом ИФА — 20449).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 845 343 человека;

выздоровели — 451 118 человек;

летальных случаев — 14 204;

проведено ПЦР-тестов — 4876501.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.