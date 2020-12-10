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Главная страница » Blog » Минздрав » COVID-19 в Украине: за сутки 13 371 человек заболел, 13 903 – выздоровели

COVID-19 в Украине: за сутки 13 371 человек заболел, 13 903 — выздоровели

COVID-19 в Украине: за сутки 13 371 человек заболел, 13 903 — выздоровели
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13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 10 декабря. В частности, заболели 652 ребенка и 580 медработников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано — 2993 человека;
  • летальных случаев — 266;
  • выздоровели — 13903 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки — 67 142 (в том числе методом ПЦР — 41279, методом ИФА — 25863).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 858 714 человек;
  • выздоровели — 465 021 человек;
  • летальных исходов — 14 470;
  • проведено ПЦР-тестов — 4917780.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

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Елена Кораб

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