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Главная страница » Blog » Минздрав » COVID-19 в Украине: за сутки 13 514 человек заболели, 15 327 – выздоровели

COVID-19 в Украине: за сутки 13 514 человек заболели, 15 327 — выздоровели

COVID-19 в Украине: за сутки 13 514 человек заболели, 15 327 — выздоровели
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13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 11 декабря. В частности, заболели 638 детей и 690 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 2846 человек;
  • летальных случаев — 285;
  • выздоровели — 15327 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 60 847 (в том числе методом ПЦР — 39519, методом ИФА — 21328).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 872 228 человек;
  • выздоровели — 480 348 человек;
  • летальных исходов — 14 755;
  • проведено ПЦР-тестов — 4957299.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

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Елена Кораб

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