13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 11 декабря. В частности, заболели 638 детей и 690 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 2846 человек;

летальных случаев — 285;

выздоровели — 15327 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 60 847 (в том числе методом ПЦР — 39519, методом ИФА — 21328).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 872 228 человек;

выздоровели — 480 348 человек;

летальных исходов — 14 755;

проведено ПЦР-тестов — 4957299.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.