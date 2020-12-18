12 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 декабря 2020 года. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника. Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 2904 человека;
- летальных случаев — 260;
- выздоровели — 12866 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 68 759 (в том числе методом ПЦР — 42340, методом ИФА — 26419).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 944 381 человек;
- выздоровели — 561 222 человека;
- летальных исходов — 16 256;
- проведено ПЦР-тестов — 5209462.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.
Spread the love
88