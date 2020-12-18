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Главная страница » Blog » Минздрав » COVID-19 в Украине: за сутки заболели 12 630 человек, выздоровели – 12 866

COVID-19 в Украине: за сутки заболели 12 630 человек, выздоровели — 12 866

COVID-19 в Украине: за сутки заболели 12 630 человек, выздоровели — 12 866
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12 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 декабря 2020 года. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника. Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано — 2904 человека;
  • летальных случаев — 260;
  • выздоровели — 12866 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 68 759 (в том числе методом ПЦР — 42340, методом ИФА — 26419).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 944 381 человек;
  • выздоровели — 561 222 человека;
  • летальных исходов — 16 256;
  • проведено ПЦР-тестов — 5209462.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.

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Елена Кораб

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