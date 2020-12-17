12 047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 декабря 2020 года. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 2997 человек;
- летальных случаев — 252;
- выздоровели — 12 939 человек;
осуществлено тестирований за сутки — 65 561 (в том числе методом ПЦР — 41733, методом ИФА — 23828).
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 931 751 человек;
- выздоровели — 548 356 человек;
- летальных исходов — 15 996;
- проведено ПЦР-тестов — 5167122.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.
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