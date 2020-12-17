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Главная страница » Blog » Минздрав » COVID-19 в Украине: за сутки заболели 12 тысяч человек, выздоровели – почти 13 тысяч

COVID-19 в Украине: за сутки заболели 12 тысяч человек, выздоровели — почти 13 тысяч

COVID-19 в Украине: за сутки заболели 12 тысяч человек, выздоровели — почти 13 тысяч
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12 047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 декабря 2020 года. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 2997 человек;
  • летальных случаев — 252;
  • выздоровели — 12 939 человек;

 осуществлено тестирований за сутки — 65 561 (в том числе методом ПЦР — 41733, методом ИФА — 23828).

За все время пандемии в Украине:

  • заболели — 931 751 человек;
  • выздоровели — 548 356 человек;
  • летальных исходов — 15 996;
  • проведено ПЦР-тестов — 5167122.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

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Елена Кораб

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