12 047 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 декабря 2020 года. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 2997 человек;

летальных случаев — 252;

выздоровели — 12 939 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 65 561 (в том числе методом ПЦР — 41733, методом ИФА — 23828).

За все время пандемии в Украине:

заболели — 931 751 человек;

выздоровели — 548 356 человек;

летальных исходов — 15 996;

проведено ПЦР-тестов — 5167122.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.