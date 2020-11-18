12 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 ноября 2020 года. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1668 человек;

летальных случаев — 256;

выздоровели — 8096 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 73 064 (в том числе методом ПЦР — 42379, методом ИФА — 30685).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 570 153 человека;

выздоровели — 259 079 человек;

летальных исходов — 10 112;

проведено ПЦР-тестов — 4022283.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.