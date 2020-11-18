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Главная страница » Blog » Минздрав » COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировано 12 496 новых случаев и 256 смертей

COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировано 12 496 новых случаев и 256 смертей

COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировано 12 496 новых случаев и 256 смертей
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12 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 ноября 2020 года. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1668 человек;
  • летальных случаев — 256;
  • выздоровели — 8096 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 73 064 (в том числе методом ПЦР — 42379, методом ИФА — 30685).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 570 153 человека;
  • выздоровели — 259 079 человек;
  • летальных исходов — 10 112;
  • проведено ПЦР-тестов — 4022283.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

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Елена Кораб

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