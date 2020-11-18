12 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 ноября 2020 года. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 1668 человек;
- летальных случаев — 256;
- выздоровели — 8096 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 73 064 (в том числе методом ПЦР — 42379, методом ИФА — 30685).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 570 153 человека;
- выздоровели — 259 079 человек;
- летальных исходов — 10 112;
- проведено ПЦР-тестов — 4022283.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.