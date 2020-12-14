6 451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 декабря 2020 года. В частности, заболели 355 детей и 215 медработников. Об этом сообщили в МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1895 человек;

летальных исходов — 93;

выздоровели — 5154 человека;

осуществлено тестирований за сутки — 25 582 (в том числе методом ПЦР — 20493, методом ИФА — 5089).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 900 666 человек;

выздоровели — 506 718 человек;

летальных исходов — 15 247;

проведено ПЦР-тестов — 5052686.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.

За прошедшую неделю в Украине выявлено 78 719 новых случаев заболевания коронавирусной болезни, тогда как на позапрошлой — 89 322. Было осуществлено 244391 тестирования методом ПЦР против 279 189 исследований неделей ранее. Сейчас в больницах находится 27 393 пациентов, тогда как неделей ранее — 28163.