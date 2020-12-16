10 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 декабря 2020 года. В частности, заболели 501 ребенок и 579 медработников. Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 3242 человека;
- летальных случаев — 264;
- выздоровели — 12549 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 63 445 (в том числе методом ПЦР — 40740, методом ИФА — 22705).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 919 704 человека;
- выздоровели — 535 417 человек;
- летальных исходов — 15 744;
- проведено ПЦР-тестов — 5125389.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.
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