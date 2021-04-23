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Главная страница » Blog » Общество » “COVID – атеист”: министр Степанов попросил украинцев праздновать Пасху в узком кругу

«COVID — атеист»: министр Степанов попросил украинцев праздновать Пасху в узком кругу

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В Украине на пасхальние праздники не планируют вводит дополнительние карантинние ограничения. Об этом написал министр Максим Степанов на своей странице в Фейсбук.

Чиновник выразил свое понимание того, что украинцам важно отпраздновать Пасху согласно традициям. Но отметил необходимость соблюдать все правила безопасности, чтобы после праздников опять не было всплеска заболеваемости.

Призываю украинцев продолжать придерживаться установленных противоэпидемических правил, носить маски правильно, потому что это не амулет — в кармане она вас не защитит. Избегать скоплений людей и праздновать в узком семейном кругу. А церковь — создать все условия для безопасного посещения храмов верующими. Помните, что COVID — атеист, для него нет праздников, не дайте ему повод затмить светлое Воскресение Христово. Берегите себя и близких, — написал Максим Степанов.
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Алина Сидорова

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