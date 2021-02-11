Сегодня Четверг, 11 февраля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Декларирование 2021: о чем должны отчитаться физлица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность

Декларирование 2021: о чем должны отчитаться физлица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность

В Николаеве сгорел катер

В Николаеве сгорел катер

Прокуратура изменила обвинение «золотому» Романчуку

Прокуратура изменила обвинение «золотому» Романчуку

Назови таракана именем бывшего и скорми его ящерице: Николаевский зоопарк взялся помочь посетителям отпустить несчастную любовь

Назови таракана именем бывшего и скорми его ящерице: Николаевский зоопарк взялся помочь посетителям отпустить несчастную любовь

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Бизнес » Декларирование 2021: о чем должны отчитаться физлица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность

Декларирование 2021: о чем должны отчитаться физлица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность

Декларирование 2021: о чем должны отчитаться физлица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность
0

В соответствии с п. 178.4 в. 178 Налогового кодекса Украины (далее — Кодекс) физические лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, обязаны подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, в которой рядом с доходами от осуществления независимой профессиональной деятельности должны отмечать другие доходы из источников их происхождения из Украины и иностранные доходы. Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Николаевской области.

Следовательно, с целью декларирования доходов, полученных в 2020 году, физическое лицо, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, заполняет и подает в контролирующий орган по месту своего налогового адреса налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 02.10.2015 № 859 «Об утверждении формы налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах и Инструкциях относительно заполнения налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах», с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Украины от 25.04.2019 № 177.

Изменения, внесенные приказом Министерства финансов Украины от 17.12.2020 №783, зарегистрированным в Минюсте 28.12.2020 года за № 1295/35578 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 02 октября 2015 года №859», будут действовать к доходам, полученным физическими лицами, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, в течение 2021 года и задекларированных в 2022 году.

Физические лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, которые имеют наемных работников, за первый квартал 2021 года подают расчет по форме 1ДФ с учетом изменений, внесенных приказом Министерства финансов Украины от 15.12.2020 № 773.

Физические лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, и которые имеют наемных работников, являются налоговыми агентами в понимании ст. 171 Кодекса, и должны подавать налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков — физических лиц, и сумм удержанного из них налога, а также сумм начисленного единого взноса (с разбивкой по месяцам отчетного квартала), в контролирующий орган по основному месту учета (п. «б» п. 176.2 ст.176 Кодекса).

Порядок заполнения и предоставления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков, и сумм удержанного из них налога, утверждена приказом Министерства финансов Украины от 13.01.2015 №4, с изменениями, внесенными приказом Минфина от 15.12.2020 №773 зарегистрированным в Минюсте 28.12.2020 года за №1304/35587 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 13 января 2015 года №4».

Налоговый расчет подается в срок в течение 40 календарных дней, которые наступают за последним календарным днем отчетного (налогового) квартала (п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Кодекса), то есть последний день предоставления налогового расчета за 1 квартал 2021 года — 10 мая 2021 года.

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Николаеве сгорел катер

Людмила Александрова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Кульбакинский аэродром получил Ми-2МСБ

Кульбакинский аэродром получил Ми-2МСБ

Николаевский аэропорт принимает Дію

Николаевский аэропорт принимает Дію

ГП «Зоря» – «Машпроект» отправила первый капитально отремонтированный газотурбинный двигатель на КС «Гребенковская»

ГП «Зоря» – «Машпроект» отправила первый капитально отремонтированный газотурбинный двигатель на КС «Гребенковская»