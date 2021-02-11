В соответствии с п. 178.4 в. 178 Налогового кодекса Украины (далее — Кодекс) физические лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, обязаны подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, в которой рядом с доходами от осуществления независимой профессиональной деятельности должны отмечать другие доходы из источников их происхождения из Украины и иностранные доходы. Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Николаевской области.

Следовательно, с целью декларирования доходов, полученных в 2020 году, физическое лицо, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, заполняет и подает в контролирующий орган по месту своего налогового адреса налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 02.10.2015 № 859 «Об утверждении формы налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах и Инструкциях относительно заполнения налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах», с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Украины от 25.04.2019 № 177.

Изменения, внесенные приказом Министерства финансов Украины от 17.12.2020 №783, зарегистрированным в Минюсте 28.12.2020 года за № 1295/35578 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 02 октября 2015 года №859», будут действовать к доходам, полученным физическими лицами, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, в течение 2021 года и задекларированных в 2022 году.

Физические лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, которые имеют наемных работников, за первый квартал 2021 года подают расчет по форме 1ДФ с учетом изменений, внесенных приказом Министерства финансов Украины от 15.12.2020 № 773.

Физические лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, и которые имеют наемных работников, являются налоговыми агентами в понимании ст. 171 Кодекса, и должны подавать налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков — физических лиц, и сумм удержанного из них налога, а также сумм начисленного единого взноса (с разбивкой по месяцам отчетного квартала), в контролирующий орган по основному месту учета (п. «б» п. 176.2 ст.176 Кодекса).

Порядок заполнения и предоставления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков, и сумм удержанного из них налога, утверждена приказом Министерства финансов Украины от 13.01.2015 №4, с изменениями, внесенными приказом Минфина от 15.12.2020 №773 зарегистрированным в Минюсте 28.12.2020 года за №1304/35587 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 13 января 2015 года №4».

Налоговый расчет подается в срок в течение 40 календарных дней, которые наступают за последним календарным днем отчетного (налогового) квартала (п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Кодекса), то есть последний день предоставления налогового расчета за 1 квартал 2021 года — 10 мая 2021 года.