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Главная страница » Blog » Бизнес » Декларирование 2021: За умышленно недостоверные сведения декларантам грозит криминальная, административная или дисциплинарная ответственность

Декларирование 2021: За умышленно недостоверные сведения декларантам грозит криминальная, административная или дисциплинарная ответственность

Декларирование 2021: За умышленно недостоверные сведения декларантам грозит криминальная, административная или дисциплинарная ответственность
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Если декларант преднамеренно указал недостоверные сведения в декларации он может быть привлечен к криминальной, административной и дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Николаевской области со ссылкой на разъяснения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Если субъект декларирования преднамеренно внес заведомо недостоверные сведения в декларацию, возможные мероприятия относительно привлечения его к ответственности будут зависеть от суммы недостоверных сведений:

  • если недостоверные сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для работоспособных лиц, уголовная ответственность (ст. 366-2 Криминального кодекса Украины): карается штрафом от 2 500 до 3 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет;
  • если недостоверные сведения отличаются от достоверных на сумму более 4 000 прожиточных минимумов для работоспособных лиц, уголовная ответственность (ст. 366-2 Криминального кодекса Украины): карается штрафом от 3 000 до 5 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или ограничением воли сроком до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет;
  • если недостоверные сведения отличаются от достоверных на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для работоспособных лиц, административная ответственность (ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях): карается штрафом от 1 000 до 2 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В случае декларирования недостоверных сведений до 100 прожиточных минимумов для работоспособных лиц к субъекту могут быть применены мероприятия дисциплинарного влияния.

Лицо, которое совершило коррупционное правонарушение или правонарушение, связанное с коррупцией, однако судом не применено к нему наказание или не наложено на него взыскание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанными с выполнением функций государства или местного самоуправления, или такой, которая приравнивается к этой деятельности, подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке (ч. 2 ст. 65-1 Закона Украины от 14 октября 2014 года №1700 «О предотвращении коррупции»).

Обратите внимание, за преднамеренную неподачу субъектом декларирования декларации, предусмотрена криминальная ответственность по ст. 366-3 Криминального кодекса Украины в виде штрафа от 2 500 до 3 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

За несвоевременное предоставление без уважительных причин декларации предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (ч. 1 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

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