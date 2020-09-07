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День города online: мероприятия по празднованию 231 годовщины основания Николаева

День города online: мероприятия по празднованию 231 годовщины основания Николаева
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231 годовщину основания Николаева из-за коронавируса  будут праздновать online. Список мероприятий разместили на сайте Николаевского горсовета.

01.09.2020 — 11.09.2020

             Онлайн-фотоконкурс «Николаев — лучший город на земле»

             (Страница НГДК «Корабельный» в социальной сети «Facebook»).

07.09.2020 — 12.09.2020

             Онлайн-арт-марафон «Николаевские художники — родному городу»

           (Страница Городского методического центра и клубной работы в социальной сети «Facebook»).

08.09.2020 — 12.09.2020

             Фотовыставка «По улицам старого города»

             (Фойе НГДК «Корабельный», пр-т Богоявленский, 328).

08.09.2020

10:40 Краеведческий круиз «Литературные сокровища Николаевщины»

           (Библиотека-филиал №11 ЦГБ для детей, проспект Мира, 17-б).

09.09.2020

14:30 Краеведческий микс «О родном городе с любовью»

           (Библиотека-филиал №6 ЦГБ для детей, ул. Озерная, 21).

15:00 Развлекательно-познавательная программа «Мой город — мой родной край»

          (Библиотека-филиал №9 ЦБС для детей, ул. Привольная, 184).

15:30 Литературные вкусности с Ириной Грунского «С Днем рождения,  любимый город! ».

           (Центральная городская библиотека для детей им. Ш.Кобера и В. Хоменко, пр. Центральный, 173).

17:30 Презентация нотного сборника произведений клуба композиторов «Ad libitum»

       (Дом офицеров флота, ул. Артиллерийская, 7).

19:00 Творческий вечер николаевской художницы Юлии Полищук и презентация серии открыток «Николаев. Пазлы ».

           (ЦГБ им. М.Л. Кропивницкого, ул. Потемкинская, 143-а)

09.09.2020 — 12.09.2020

          Интерактивная выставка-викторина «Знаешь ли ты свой город?»

         (Библиотека-филиал №3 ЦГБ для детей, ул. 3 Продольная, 21).

10.09.2020

в течение дня Информационный марафон «Николаев отмечает День рождения!»

          (Библиотека-филиал №5 ЦГБ для детей, ул. Южная, 52).

10:00 Краеведческий вояж «Город мой, ты для меня единственный»

            (Библиотека-филиал №4 ЦБС для детей, Бугский бульвар, 11).

10:30 Развлекательно-краеведческий уикенд «Как тебя не любить, мой город»  совместно с Николаевским областным казацким обществом ВОО «Всеукраинское казацкое войско»

            (Библиотека-филиал № 8 ЦБС для взрослых, ул. 1 Линия, 34).

12:00 Литературный Риднокрай «Все дороги — на обширный Буг»

            (Библиотека-филиал №2 ЦБС для детей ул. Соборная, 12).

14:00 Краеведческий библио-фото квест «Николаев от вчера до современности»

            (ул. Клубная, 10).

14:00 Виртуальный вояж «Чудеса Николаевщины»

             (Библиотека-филиал №6 ЦГБ для детей, ул. Озерная, 21).

15:00 Квест «Николаев от прошлого к настоящему»

              (Терновский дом культуры, улица Софиевская, 18).

15:00 Виртуальное путешествие «Путешествуем по памятным местам Николаева»

           (ул. Николаевских десантников, 4).

15:00 Литературно-краеведческий квест б/ф №4 «Мой край древний и современный»

           (Школа-интернат №7, ул. Курортная, 14А).

17:00 Вечер памяти корифея украинского театра, украинской театральной актрисы,           певицы Евфросинии Зарницкой. Совместное мероприятие ЦГБ им. М.Л. Кропивницкого и Николаевского академического художественного русского драматического театра           (Николаевский академический художественный русский драматический театр,           ул. Адмиральская, 27).

18:00 Презентация книги «Шпана Послевоенная» Николаевского краеведа Евгения Парамонова

        (Дом офицеров флота, ул. Артиллерийская, 7).

10.09.2020 — 13.09.2020

         Видео — путешествие «Город над Бугом»

        (Страница ДК в Малой Коренихе и «Малая Корениха»  в социальной сети «Facebook»).

       Художественная выставка «Люблю тебя всем сердцем, родной край» от участников кружка изобразительного искусства «Волшебные ладошки» и кружка  художественно-декоративного искусства «Идея»; фотовыставка «Николаев от  вчера до современности»

       (ДК, ул. Клубная, 10).

11.09.2020

10:00 (в течение дня) Праздничная программа «День города по-библиотечному»

         (Библиотека-филиал № 7 ЦБС для детей, проспект Героев Украины, 53).

12:00 Краеведческие этюды «Горизонты родного края»

           (Библиотека-филиал №2 ЦБС для детей ул. Соборная, 12).

14:00 Библиотечный урок «Дорогами родного края»

          (ДК, ул. Клубная, 10).

14:00 Краеведческие гонки «Николаев от А до Я»

           (Библиотека-филиал №8 ЦГБ для детей, пр. Корабелов, 12).

15:00 Квест — игра «Под небом твоим»

           (Зрительный зал ДК, ул. Николаевских десантников, 4 станции по мкр. Большая Корениха).

16:00 Открытие выставки николаевского художника В.Тарабанова «Цветной код Николаева»

           (Выставочный зал Николаевского городского дворца культуры и искусств, улица Никольская, 54).

10.09.2020 — 14.09.2020

       Выставка творческих работ жителей мкрорайона Кульбакино «Наши таланты тебе,       родной город »

       (Кульбакинский дом культуры, ул. Радужная, 38).

12.09.2020

(Время уточняется) Квест «Виртуальная экскурсия Николаевом»

         (Группа в социальной сети «Facebook» «Кульбакинского ДК»).

(Время уточняется) Концертная программа онлайн «Николаев, тебя прославляем»

         (Группа в социальной сети «Facebook» «Кульбакинского ДК»).

в течение дня Видео-путешествие «Город, обвенчан с любовью»

        (Страница НГДК «Молодежный» в социальной сети «Facebook»).

 10:00 Литературно-музыкальное приветствие «Я признаться хочу тебе в любви, родной           город, Николаево мой »

          (Библиотека-филиал № 5 ЦБС для взрослых, ул. Дачная, 9).

11:00 День библиотеки «Открой нам, родной город, свои сокровищницы золотые»

           (Библиотека-филиал № 2 ЦБС для взрослых, проспект Центральный, 9).

11:00 Комплексное мероприятие «Магия родного города»

           (Библиотека-филиал № 12 ЦБС для взрослых, проспект Мира, 25).

12:00 Литературно-краеведческое ассорти «Читай, узнавай, умножай историю родного            города »

            (Библиотека-филиал № 18 ЦБС для взрослых, пр. Корабелов, 12).

12:00 Литературно — музыкальная гостиная «Николаев — родной дом» в рамках заседания            женского клуба «Надежда» совместно с б/ф №20

            (ДК, ул. Клубная, 10).

12:00 Проведение торжественной церемонии «Золотая свадьба» в рамках ежегодного            традиционного праздника «День рождения города — день рождения моей семьи» ко Дню города.

           (Николаевский городской дворец культуры и торжественных событий, ул. Спасская, 44).

16.09.2020

16:00 Вернисаж персональной выставки николаевского художника-любителя    Сергея Лунева «Трамвайчик по Потемкинской»

           (Центральная городская библиотека для взрослых им. М.Л. Кропивницкого, ул. Потемкинская, 143-а).

20.09.2020

17:00 Концерт народного ансамбля танца «Алиски»

          (Концертный зал «Юность» Николаевского городского дворца культуры  «Молодежный», проспект Богоявленский, 39).

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Елена Кораб

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