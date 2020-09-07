231 годовщину основания Николаева из-за коронавируса будут праздновать online. Список мероприятий разместили на сайте Николаевского горсовета.

01.09.2020 — 11.09.2020

Онлайн-фотоконкурс «Николаев — лучший город на земле»

(Страница НГДК «Корабельный» в социальной сети «Facebook»).

07.09.2020 — 12.09.2020

Онлайн-арт-марафон «Николаевские художники — родному городу»

(Страница Городского методического центра и клубной работы в социальной сети «Facebook»).

08.09.2020 — 12.09.2020

Фотовыставка «По улицам старого города»

(Фойе НГДК «Корабельный», пр-т Богоявленский, 328).

08.09.2020

10:40 Краеведческий круиз «Литературные сокровища Николаевщины»

(Библиотека-филиал №11 ЦГБ для детей, проспект Мира, 17-б).

09.09.2020

14:30 Краеведческий микс «О родном городе с любовью»

(Библиотека-филиал №6 ЦГБ для детей, ул. Озерная, 21).

15:00 Развлекательно-познавательная программа «Мой город — мой родной край»

(Библиотека-филиал №9 ЦБС для детей, ул. Привольная, 184).

15:30 Литературные вкусности с Ириной Грунского «С Днем рождения, любимый город! ».

(Центральная городская библиотека для детей им. Ш.Кобера и В. Хоменко, пр. Центральный, 173).

17:30 Презентация нотного сборника произведений клуба композиторов «Ad libitum»

(Дом офицеров флота, ул. Артиллерийская, 7).

19:00 Творческий вечер николаевской художницы Юлии Полищук и презентация серии открыток «Николаев. Пазлы ».

(ЦГБ им. М.Л. Кропивницкого, ул. Потемкинская, 143-а)

09.09.2020 — 12.09.2020

Интерактивная выставка-викторина «Знаешь ли ты свой город?»

(Библиотека-филиал №3 ЦГБ для детей, ул. 3 Продольная, 21).

10.09.2020

в течение дня Информационный марафон «Николаев отмечает День рождения!»

(Библиотека-филиал №5 ЦГБ для детей, ул. Южная, 52).

10:00 Краеведческий вояж «Город мой, ты для меня единственный»

(Библиотека-филиал №4 ЦБС для детей, Бугский бульвар, 11).

10:30 Развлекательно-краеведческий уикенд «Как тебя не любить, мой город» совместно с Николаевским областным казацким обществом ВОО «Всеукраинское казацкое войско»

(Библиотека-филиал № 8 ЦБС для взрослых, ул. 1 Линия, 34).

12:00 Литературный Риднокрай «Все дороги — на обширный Буг»

(Библиотека-филиал №2 ЦБС для детей ул. Соборная, 12).

14:00 Краеведческий библио-фото квест «Николаев от вчера до современности»

(ул. Клубная, 10).

14:00 Виртуальный вояж «Чудеса Николаевщины»

(Библиотека-филиал №6 ЦГБ для детей, ул. Озерная, 21).

15:00 Квест «Николаев от прошлого к настоящему»

(Терновский дом культуры, улица Софиевская, 18).

15:00 Виртуальное путешествие «Путешествуем по памятным местам Николаева»

(ул. Николаевских десантников, 4).

15:00 Литературно-краеведческий квест б/ф №4 «Мой край древний и современный»

(Школа-интернат №7, ул. Курортная, 14А).

17:00 Вечер памяти корифея украинского театра, украинской театральной актрисы, певицы Евфросинии Зарницкой. Совместное мероприятие ЦГБ им. М.Л. Кропивницкого и Николаевского академического художественного русского драматического театра (Николаевский академический художественный русский драматический театр, ул. Адмиральская, 27).

18:00 Презентация книги «Шпана Послевоенная» Николаевского краеведа Евгения Парамонова

(Дом офицеров флота, ул. Артиллерийская, 7).

10.09.2020 — 13.09.2020

Видео — путешествие «Город над Бугом»

(Страница ДК в Малой Коренихе и «Малая Корениха» в социальной сети «Facebook»).

Художественная выставка «Люблю тебя всем сердцем, родной край» от участников кружка изобразительного искусства «Волшебные ладошки» и кружка художественно-декоративного искусства «Идея»; фотовыставка «Николаев от вчера до современности»

(ДК, ул. Клубная, 10).

11.09.2020

10:00 (в течение дня) Праздничная программа «День города по-библиотечному»

(Библиотека-филиал № 7 ЦБС для детей, проспект Героев Украины, 53).

12:00 Краеведческие этюды «Горизонты родного края»

(Библиотека-филиал №2 ЦБС для детей ул. Соборная, 12).

14:00 Библиотечный урок «Дорогами родного края»

(ДК, ул. Клубная, 10).

14:00 Краеведческие гонки «Николаев от А до Я»

(Библиотека-филиал №8 ЦГБ для детей, пр. Корабелов, 12).

15:00 Квест — игра «Под небом твоим»

(Зрительный зал ДК, ул. Николаевских десантников, 4 станции по мкр. Большая Корениха).

16:00 Открытие выставки николаевского художника В.Тарабанова «Цветной код Николаева»

(Выставочный зал Николаевского городского дворца культуры и искусств, улица Никольская, 54).

10.09.2020 — 14.09.2020

Выставка творческих работ жителей мкрорайона Кульбакино «Наши таланты тебе, родной город »

(Кульбакинский дом культуры, ул. Радужная, 38).

12.09.2020

(Время уточняется) Квест «Виртуальная экскурсия Николаевом»

(Группа в социальной сети «Facebook» «Кульбакинского ДК»).

(Время уточняется) Концертная программа онлайн «Николаев, тебя прославляем»

(Группа в социальной сети «Facebook» «Кульбакинского ДК»).

в течение дня Видео-путешествие «Город, обвенчан с любовью»

(Страница НГДК «Молодежный» в социальной сети «Facebook»).

10:00 Литературно-музыкальное приветствие «Я признаться хочу тебе в любви, родной город, Николаево мой »

(Библиотека-филиал № 5 ЦБС для взрослых, ул. Дачная, 9).

11:00 День библиотеки «Открой нам, родной город, свои сокровищницы золотые»

(Библиотека-филиал № 2 ЦБС для взрослых, проспект Центральный, 9).

11:00 Комплексное мероприятие «Магия родного города»

(Библиотека-филиал № 12 ЦБС для взрослых, проспект Мира, 25).

12:00 Литературно-краеведческое ассорти «Читай, узнавай, умножай историю родного города »

(Библиотека-филиал № 18 ЦБС для взрослых, пр. Корабелов, 12).

12:00 Литературно — музыкальная гостиная «Николаев — родной дом» в рамках заседания женского клуба «Надежда» совместно с б/ф №20

(ДК, ул. Клубная, 10).

12:00 Проведение торжественной церемонии «Золотая свадьба» в рамках ежегодного традиционного праздника «День рождения города — день рождения моей семьи» ко Дню города.

(Николаевский городской дворец культуры и торжественных событий, ул. Спасская, 44).

16.09.2020

16:00 Вернисаж персональной выставки николаевского художника-любителя Сергея Лунева «Трамвайчик по Потемкинской»

(Центральная городская библиотека для взрослых им. М.Л. Кропивницкого, ул. Потемкинская, 143-а).

20.09.2020

17:00 Концерт народного ансамбля танца «Алиски»

(Концертный зал «Юность» Николаевского городского дворца культуры «Молодежный», проспект Богоявленский, 39).